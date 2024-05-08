新竹縣議員蔡志環8日在議會總質詢時，針對台灣邁入老年化社會，建議縣府儘早推動「佈老時間銀行」，減輕零家庭照顧者負擔與壓力，並發現縣府徵才社工最多，社會處長陳欣怡指社工工作繁重，以職涯規畫等因素另謀高就，目前缺33人，徵才也乏人問津。

蔡志環指年輕人都在拚經濟，進入少子高齡化、零家庭照顧者的時代，若能把「佈老時間銀行」建構起來，對年輕人是莫大幫助，讓長輩晚年能受到尊榮式照顧，成功在地老化，衛福部113年時間銀行多元培力精進補助計畫，縣府有無辦理方案及提計畫？

縣長楊文科表示，他贊同如何從初老時就開始照顧陪伴中老、老老，透過時間銀行存入服務時數，當初老者更老了，就換成接受服務，有人陪伴散步、閱讀及購物等都很好，不過執行有困難之處，如存入服務容易，卻未必找得到換取服務的項目等，會請社會處研究和初步規畫。

社會處長陳欣怡說，時間銀行是鼓勵民間自籌經費辦理，去年在關西試辦為期3年，透過合作社辦理服務交換，並請專家學者持續輔導，因時間銀行的推動是由下往上，需要時間和空間與社區對話和試驗，取得社區認同，將尋找有意願的社區，先小區域試辦。

蔡志環發現縣府公開徵才社會處最多，徵才都是社工的原因為何？陳欣怡說，社工編制169人，目前到職136人，缺33人，社工人力不足已是全國性問題，非竹縣特有議題。

陳欣怡指社工工作繁重，長照服務及社安網不斷加重社工責任，造成各縣市社政單位社工人力缺口更多，該處多次上網徵求社會救助等社工都招不到人，近期兒虐社會事件後，保護性社工徵才，更無人投遞履歷。

陳欣怡指社工人力出走，有去讀研究所、考上公職社工師分發離職、有才藝轉業或轉去長照體系服務，尤其是公職社工師留職停薪，找不到社工師資格的職代，才能報衛福部同意找一般無證照的社工。

陳欣怡指為緩和人力短缺問題，該處積極建立工作手冊及建置相關範本，以利傳承及新進同仁快速處理文書作業，並依社會安全網計畫聘用社工助理，讓社工系學生體驗職場，辦理社工暑期實習，讓學生了解社工的實際工作內容，以利確立職涯，畢業後投入社工工作。