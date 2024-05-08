外媒引述米達表示，「到目前為止，我們被要求保持製造和供應鏈完全分開」，若與中國的合作為美國帶來疑慮，基金將會撤資，「美國是我們的第一大合作夥伴，也是人工智慧、晶片和半導體行業的第一大市場，正在美國尋求值得信賴、安全的合作夥伴關係」。

Alat由沙烏地主權財富基金之一的公共投資基金（PIF）注資1,000億美元成立。此外，Alat將在6月底宣布與兩家美國科技公司建立合作夥伴關係，並將與美國投資公司共同投資。