新北市新莊區瓊英巷內的幼兒園門口，今天（8日）下午突然有一群人圍繞一輛車，不斷大喊「下車、趴下」，附近在睡午覺的民眾紛紛被吵醒下樓查看，了解後才知道，原來是警察抓人，所幸逮捕過程相當順利，沒有造成附近住戶財損或傷亡。

據了解，這是彰化的警察北上抓嫌犯，有關毒品的案件，轄區新莊分局接獲民眾報案，也有到場協助，嫌犯已經被彰化警方帶回偵辦，整起案件還有待彰化警方公布才可得知完整消息。

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