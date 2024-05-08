彰化1名年約30多歲的4寶媽陳姓女子，為籌措到台北做豐胸手術所需要的35 萬元，竟偽造其母親簽名，以其母擔任連帶保證人，向2家貸款公司借得35萬元。全案彰化地院日前審結，因陳母事後原諒陳女犯行，一審法官雖依偽造有價證券等罪判陳女1年10月徒刑，但同時宣告緩刑4年。

判決指出，2020年8月20日，被告陳女前往台北市的1家整形外科診所看診，準備進行豐胸手術，因無資力支付手術所需35萬元費用，竟把歪腦筋動到自己母親身上。

2020年9月間，陳女瞞著自己的母親，以偽造母親簽名等方式，用母親當作貸款的本票共同發票人和連帶保證人，分別向2家公司貸款取得20萬元、15萬元，用以支付其豐胸手術費用。

事後陳母因接獲貸款公司通知，才知自己莫名其妙成了女兒貸款的連帶保證人，氣得報案。被告陳女在偵訊及審理期間均坦承犯行，且表示她還有4個未成年孩子要養，得和丈夫一起分擔經濟和扶養責任，希望能有改過的機會。

陳母庭訊時也為女兒說情，她指出，女兒所生孩子還小，女兒也還不懂事，她已經原諒女兒了，希望法院給她的女兒機會。

法官審理認為，被告陳女坦承犯行，犯後態度尚佳，且已清償完35萬元，犯罪情節未至嚴重，然因其曾犯詐欺案件被判處拘役40日，緩刑2年，再犯本案，審酌後依偽造有價證券罪、偽造私文書罪判刑1年10月，緩刑4年。