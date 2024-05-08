導盲犬為視障人士的另一雙眼睛。導盲犬使用者「寶媽」日前帶著導盲犬「Bobby」至台北市一間知名韓式炸雞店用餐，卻被店員以「寵物不得入內」為由拒絕，令她不敢置信，「我以為導盲犬在台灣已經發展的日漸成熟，至少在台北市的市中心，不會、不該發生被拒之營業場域門外的經驗」。

寶媽在臉書粉專「寶弟-Bobby的導盲記事」發文表示，4月30日與朋友相約捷運國父紀念館站，朋友提議想吃韓式炸雞，怎料3人1狗到店後，確認有位子想入座時，服務生卻告知「寵物不可以入內」。

同行友人解釋是導盲犬，為合法工作犬，但服務生向店長請示後，仍予以拒絕，稱「你們要行文就去行吧。反正總店的老闆說因為有狗嚇到過客人，所以不准讓導盲犬入內」。

寶媽一行人隨後改到對街的豆漿店用餐，店家立刻為他們安排座位，並親切地為導盲犬安排了一個寬敞的角落，讓寶媽感嘆「只能說一條街兩樣情啊」。

寶媽不解，導盲犬在台灣已有20年以上的發展，法規制度也日趨成熟，「如果女服務員的說辭屬實，一家連鎖餐廳的老闆都可以告訴底下的餐廳不遺餘力拒絕導盲犬，無視於法規，無視於人道主義，那麼深泉法又有多少堅硬的力道足以支撐這些弱勢團體去倡議、去衝撞、去據理力爭」。

寶媽難過道，導盲犬對她而言是夥伴、是家人，也是身體的一部分，「牠被拒，等於我也被拒。牠被嫌棄，等於我被嫌棄。如果我不能委屈牠的委屈，我又如何誇誇其談說我們是生命共同體呢？」。

對此，起家雞在臉書粉專道歉，「釐清事發始末後，經核實確認本次事件歸因于門市人員的誤解與疏失，以及內部訓練不夠全面。目前已對事件當下處置不當的員工進行相應懲處，相關部門將盡速著手研擬相關知識的補充與教育訓練，以避免日後再有類似的情況產生」。

起家雞強調，總公司非常歡迎導盲犬入店，並極力保障身心障礙者自由出入公共場所之權利，「再一次鄭重的由衷的向大家致上最深的歉意」。