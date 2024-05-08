副總統賴清德參加八田與一追思會，向八田與一銅像獻花祭拜。（寶智華攝）

副總統賴清德連續13年參加八田與一追思會，強調由衷感謝八田與一對台灣做出的偉大貢獻。（寶智華攝）

副總統賴清德參加八田與一公祭儀式。（寶智華攝）

副總統賴清德8日下午前往烏山頭水庫「八田與一」銅像前，出席八田與一技師逝世82周年追思會，他從2011年起每年出席，這是連續第13次參加八田與一公祭，他由衷感念八田與一無私奉獻，建造烏山頭水庫與嘉南大圳，為台南近百年的工商農業發展及中日友好關係奠定重要基礎，期許520就職總統後中日關係持續友好穩定。

八田與一在日本攻讀大學畢業後，隻身來台籌劃烏山頭水庫與嘉南大圳，1920年開工，歷經10年完工，讓雲嘉南平原15萬公頃看天田蛻變成良田，數十萬農民受惠至今，是台南建城400年來最重要的里程碑之一。

今年是八田與一逝世82周年，八田與一遺族18人專程來台參加追思會，並由遺族代表八田修一賢伉儷主持家祭儀式。日方出席單位人員包括日台交流協會台北事務所代表片山和之、新聞文化部部長村本千晶、高雄事務所所長奧正史及金澤市副市長新保博之。

賴清德致詞時表示，他懷抱感恩的心情，代表政府、人民衷心感謝八田與一近百年前為台灣建造這座非常重要的水庫，對台灣做出非常偉大的貢獻。近百年前開山成路，挖土成井都很困難，何況是挖一座水庫，建造嘉南大圳，非常不容易，若非八田專業堅持勇氣，這座水庫無法建成。

賴清德說，烏山頭水庫對台灣農業發展現代化有卓越貢獻，讓嘉南平原15萬公頃土地從不毛之地變成糧倉，水庫造福台灣不只農業，工業也有非常貢獻，透過淨水廠送水到南科和永康，工業及農業都有使用，目前全球最先進半導體製程3奈米就是使用烏山頭水庫。

仔細思考，烏山頭不供應農業民生工業用水，也拉近台灣和日本的感情，當台灣921地震、台南地震、花蓮地震，都是日本第一個幫忙，日本318地震、能登地震，台灣也是第一個幫助日本的國家，烏山頭水庫效益無遠弗屆。

賴清德說，他代表政府感謝日本在疫期提供400多萬劑疫苗，幫助度過台灣，0403花蓮地震，日本捐款占外國捐款總額6成，也是最多的。

賴清德指出，台日感情由烏山頭水庫開始串聯，也發揮在兩國安全上，最近日本首相岸田主持七大工業國會議作出結論，認為台灣安全是全世界的問題，及台海和平穩定是全球安全繁榮必要元素，不贊成任何一國以武力改變台海現狀。前任首相安倍也提到：台灣有事就是日本有事。這些從農業工業及彼此患難相助、印太區域和平穩定，都是台日數十年來一點一滴累積的。

賴清德表示，520將和蕭美琴副總統宣誓就職，希望未來和日本加強各面向合作，從人民交流，觀光人數回到疫情前，經濟產業合作；台積電到日本熊本設廠，第一廠即將完成，預估有後續發展，這是很好橋梁，期待台日產業進一步合作，創造兩國經濟繁榮，台日共同合作，回復印太區域和平穩定。台灣有事，就是日本有事，日本有事，也是台灣有事。

賴清德致詞後，參加公祭儀式，向八田與一銅像上香、獻花。