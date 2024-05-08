2024羅東藝穗節將於7月13日至27日展開為期2週的系列活動，羅東鎮公所熱情招募全國年滿18歲的青年朋友們參與羅東仲夏好時光，暑期工讀今（8日）起至26日止開放網路報名。鎮長吳秋齡表示，羅東藝穗節為小鎮年度旗艦活動，期盼青年朋友熱情響應參與，共同打造獨一無二暑期盛宴。

藝穗節自2002年開辦，至今已邁入第23年，今年將於7月13日登場，預計招募50名工讀生，分為4個組別「媒宣組」、「活動組」、「市集組」與「機動組」，8日起至26日採線上報名，詳細資訊可參閱招募簡章；6月12日將於公所網站及臉書公佈錄取名單，若提早公布則不另行通知。

公所表示，報名資格須年滿18足歲，報名簡章下載網址：https：／／reurl.cc／mMZ8Yj ，填寫報名表格及筆試資料，回傳至報名窗口，於6月1日面試，洽詢電話為03-9545102分機384林小姐，詳情可上羅東觀光旅遊網：https：／／travel.lotong.gov.tw／ 查詢。