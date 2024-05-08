台積電近日股價走高，今日續漲收在802元，有網友在Dcard發文詢問「台積電800以下是上天的禮物嗎？」引發其他網友討論。

原PO表示，台積電前陣子跟著台股衝到新高820元左右，然後回檔到740元，又繼續往800元上攻，他發現台積電股價一直在墊高，好奇現在是否800以下都是上天的禮物、上天的恩賜？他認為以後大概率只會長期往上。

但有不少網友分享慘痛經驗，「2022也說600是天上掉下來的禮物，結果那年股價也被殺到380，以後的事誰也不知道，分批買比較安全」、「600是天上掉下來的禮物，多少人被套在那邊好幾年」、「當年跌到600以下，我也以為撿到天上掉下來的禮物，出手買588，沒想到從此一路下跌，跌到400以下，給你參考」。

但也有網友看好，「以週來看是對的，再過幾週800就是地板了，之後除息之後都不會800以下」、「台積電10年內看不到長期衰退的理由，後面一堆需要用到先進製程的科技在發展，多走個20年以上也不是不可能」。