台電公司雲林區處長龔良智（前排左四）8日率隊到雲林縣警局頒發24萬元破案獎勵金，縣警局長局長李建民（右起）、北港分局長張澤銘、虎尾分局長吳正文、斗南分局長張明忠、斗六分局長黃念生代表接受。（台電雲林區處提供）

雲林縣的電纜失竊案始終無法降低，最就又頻傳，主因是刑責輕，吸毒者鋌而走險，最近雲林警方連續在虎尾、斗六、斗南、古坑破獲四起竊電案共2000公尺，台電公司今（8日）到雲林縣警局頒發24萬元破案獎勵金。台電表示，針對沿海地區較容易失竊處，電纜線改成鋁線降低失竊風險。

近期雲林縣警局破獲4處電纜線失竊案地點為口湖鄉一處接連住家的接戶線、斗六工業區、虎尾高鐵特定區的建案的臨時電線、古坑交流道手孔蓋內的電線，總長2000公尺，共捕16名竊嫌，其中2人是累犯，8人是竊盜集團。

另外，今年雲林縣警局也查獲多起違規用電案件，台電公司雲林區處長龔良智8日率領同仁到雲林縣警察局頒發24萬元獎金，由縣警局長李建民、斗六分局黃念生、斗南分局張明忠、虎尾分局吳正文、北港分局張澤銘代表接受。

處長龔良智指出，感謝警方重視竊剪電纜線及違規用電案件，遏止竊盜歪風，台電持續把將電纜線易失竊地點提供給警檢，同時加強向資源回收場宣導，杜絕資源回收場收贓，民眾如發現停放於路邊的可疑人車，可以手機拍攝人、車、車號等特徵，撥打報案電話110或台電客服專線1911檢舉。

副處長季切表示，電纜線竊案一再發生主因是刑責低，竊嫌出獄後重施故技，偷電纜變現的金額有限，但台電公司修復成本極高，因此針對沿海鄉鎮鹽塵害高地區、竊剪率高的偏遠之地，改用較無回收價值的鋁線電纜取代銅線電纜。

季切說，電纜線無其他防止被偷的辦法，只能加強與警方合作巡察，更希望民眾可以通報。

台電公司為致謝警方協助辦案，訂出一套破案獎勵辦法，上述4案每案以6萬元獎勵計算共24案萬元。