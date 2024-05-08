與此同時，全台ETF市場上周（4月29日至5月3日）新增20871名投資者，總投資者人數達到1129萬人。全民熱衷於ETF投資，但如何入手、注意事項有哪些，以及市場上受投資者青睞的ETF又有哪些，成為了眾多投資者關心的焦點。

面對市場上眾多投資選擇，投資者若不知從何入手，不妨考慮各指數報酬表現。根據近16年的數據顯示，Smart報酬指數、台灣加權指數、台灣50報酬指數、台灣高股息報酬指數等的總報酬率依序為816%、644%、698%、600%，其中Smart報酬指數表現最為突出。此外，就年化波動而言，台灣高股息報酬指數最具抗波動能力。

ETF以其低門檻和分散持股的特性深受投資者喜愛，但由於標的不同，報酬差異極大。市值型ETF與大盤走勢相關性較高，可作為投資參考，但建議選擇以大型龍頭公司為主的指數，以兼顧收益和波動性。

尤其對於追求長期報酬機會的投資者而言，市值型ETF在複利效應下，往往能呈現出亮眼的表現。富蘭克林華美投信發行的00905（FT臺灣Smart）是目前唯一追蹤特選Smart多因子指數的ETF，透過多因子選股策略，篩選評價低估、財務品質良好、結構優勢明顯的公司股票，同時追求企業盈餘動能，以謀求獲利機會。從現在開始入手，每張約一萬元左右，即可輕鬆擁有像台積電、鴻海等高市值企業的股票，同時也能把握目前上漲中的中小型股。