星卉特地吃胖3公斤，讓自己更符合角色懷孕設定。（三立提供）

星卉在三立8點台劇《天道》中挺著4個月「孕肚」，與沈世朋試婚紗，為了逼真演出，她還向苗可麗請教相關問題，得知一般懷孕8個月才看得到肚子，讓她開心能正大光明吃，「現在已經吃胖3公斤。」因為曾開過婚紗店，為工作穿過無數次婚紗，她說若真的結婚，會選擇公證就好，「穿牛仔褲去就好了。」

劇中星卉二婚帶球嫁，腹中是黃玉榮的孩子，新郎沈世朋樂當現成爸爸，他笑說：「現實遇到這樣的情況，第一點應該是真的很愛對方，二就是要看對方家世，如果太複雜我相信男生還是不敢接受的。」而為了角色，星卉會主動跟服裝師要求衣服要蓬一點、戴上假肚子。

星卉幾年前才將經營多年的婚紗店收起來，為了婚紗店，她會拍攝年曆送給客人，每次都要換10多套，穿婚紗經驗豐富，連年輕造型師都請教她怎樣穿婚紗才最方便，星卉自嘲：「就是因為穿太多了，才一直沒辦法結婚，也已經穿得很厭煩。」雖然店收了，但她還是留了幾件禮服給自己，拍攝婚紗戲時可以派上用場，但因為這次有婚紗贊助拍攝，所以私貨就未出倉，「我後來想現在胖了幾公斤，要真拿出來也應該穿不下。」