出生烏克蘭的美國聯邦眾議員史帕茲（Victoria Spartz）今（8）日成功贏得選區共和黨黨內初選，她選前髮夾彎，一改過去支持美國金援烏克蘭的態度，投票反對610億美元的援烏法案，她當時稱，她最先要效忠的是美國，希望援助法案納入美墨邊境政策。

烏克蘭裔美國聯邦眾議員史帕茲（Victoria Spartz）近期在國會質詢時，砲轟美國仍對烏克蘭開空白支票。

綜合美聯社、美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，共和黨眾議員史帕茲今日擊敗8名黨內對手，以39％得票率贏得共和黨在印第安納州第五國會選區的黨內初選。

45歲的史帕茲是美國第一位、也是目前唯一一位出生烏克蘭的眾議員，不過4月底她突然態度大轉彎，在眾議院對烏克蘭610億美元外援法案表決中投下反對票。

史帕茲為自己的髮夾彎辯護，強調自己最先要效忠的是美國，並且希望法案納入美墨邊境政策，她也呼籲加強監督美國資金，反對向烏克蘭開出空白支票，重申美國邊境安全更重要，「我的責任是保護美國人民」。

史帕茲的黨內對手也持相同看法，主要競爭對手、州眾議員古德里奇（Chuck Goodrich）過去曾砲轟史帕茲支持烏克蘭的態度，稱她是「烏克蘭優先」。

史帕茲2020年在激烈的黨內初選中出線，在後續大選中贏下眾議員席次，她原先計畫去（2023）年離開國會、不尋求連任眾議員，但後續又改變計畫，宣布競選連任。不過她原先放棄連任的計畫已經影響選情，讓對手有機會募得大筆資金，增加自己在初選中敗選的可能性。

這場初選某種程度上檢視了史帕茲的競選策略是否奏效，另外也可被視為共和黨選民如何看待援烏議題的指標。前印第安納州議員、現任政治評論員墨菲（Mike Murphy）選前評論，援烏並不是共和黨選民優先關心的議題，對南部邊境安全的擔憂才是促使選民投票的關鍵，尤其多數史帕茲的反對者都表示，保護美墨邊境比援烏重要。

史帕茲於1978年出生於烏克蘭北部的切爾尼戈夫州（Chernihiv），她在基輔國立經濟大學取得學士、碩士學位，2000年22歲的史帕茲移民美國，2006年取得美國公民身分。

連同總統大選，美國聯邦眾議院435個席次將在今（2024）年11月5日舉行改選。