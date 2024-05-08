今年以天價310萬300元被標下的「天下第一鮪」直送金門金湖飯店，明起將推出2款黑鮪魚無菜單料理，讓老饕們可就近嚐鮮。（于家麒攝）

每年4至6月正值黑鮪魚肥美季節，今年由屏東捕獲的「天下第一鮪」身長236公分、重達301.8公斤，日前由昇恆昌旗下的澎坊免稅商店以每公斤1萬300元、總價高達310萬300元的天價標下，並於母親節前夕二度與金湖飯店合作，將最新鮮的黑鮪魚直送金門，明（9）日起將推出2款黑鮪魚無菜單料理，讓老饕們可就近嚐鮮，每日限量各12客，且需2天前預約訂位，沒預約絕對吃不到！

金湖飯店表示，為回饋金門鄉親長年支持，今年再度將大獲好評的屏東「天下第一鮪」黑鮪魚無菜單職人料理端上桌，並強勢推出加價就能啜飲不同風味的獺祭清酒，讓金門鄉親省下大筆機票，不用飛日本也能一嚐「刺身之王」黑鮪魚極致美味，吃到最道地的日式饗宴，CP值爆表，沒吃到絕對會後悔！

金湖飯店更以昇恆昌與金門酒廠獨家聯手推出的「金酒時光窖藏原酒」入菜，強勢結合屏東第一鮪推出多款精選料理。(于家麒攝)

採用川味料理呈現，內餡以黑鮪魚的皮油、赤身、血合、五花絞肉、蔥、薑、高粱酒調味而成，再搭配主廚特製醬汁的黑鮪紅油炒手，別有一番風味。（于家麒攝）

據了解，金湖飯店去年由具有30年資歷的星級日料主廚所推出的「屏東第一鮪無菜單料理」大獲好評，開放預約即遭迅速秒殺；有別於去年只推出一種價位的無菜單料理，該飯店今年分別以全魚宴、一尾僅佔魚隻10％的極品頂級大腹肉推出限時、限量每客2888元的「又見．初鮨－鮪大滋味」及3288元的「又見．初鮨－王者口感」，明日起開放預約，每日各限量12客，讓老饕滿足味蕾並享受頂級的尊榮服務。

金湖飯店強調，其中「又見．初鮨－王者口感」更將隆重推出加價升級版「又見．初鮨－王者口感Ｘ獺祭清酒」餐酒饗宴，加價至4800元能品嘗獺祭的三割九、二割三；加價至8000元還能喝到磨之先驅，最享受的莫過於饕客一邊大啖無菜單料理，一邊啜飲清酒，不用花大錢就能體驗最道地的日式饗宴，千萬別錯過。

香酥孜然鮪魚骨使用鮪魚骨、孜然粉及高梁酒調味，酥炸後加入乾辣椒、蒜頭拌炒，起鍋再淋上少許高粱酒，香氣十足。（于家麒攝）

第一鮪魚血合椒麻川香口感獨特，吃起來頗像軟嫩的香辣鮪魚糖，令人忍不住一口接一口。（于家麒攝）

值得一提的是，金湖飯店更以昇恆昌與金門酒廠獨家聯手推出的「金酒時光窖藏原酒」入菜，強勢結合屏東第一鮪，運用煎、炸、炒等多重料理方式以及川香、孜然等口味，推出單點精選的黑鮪魚功夫菜，包括分別有塔香三杯、椒麻川香、芝麻蜜汁風味的第一鮪血合料理，以及採用赤肉部位和蔥碎及高粱酒調味的香蔥椒鹽黑鮪魚柳，還有黑鮪魚皮油、赤身、血合，搭配高粱酒、黑麻油做成的麻油黑鮪豆腐鍋。

此外，還有使用鮪魚骨、孜然粉及高梁酒調味，酥炸後加入乾辣椒、蒜頭拌炒，起鍋再淋上少許高粱酒，香氣十足，令人不禁食指大動的香酥孜然鮪魚骨；採用川味料理呈現，炒手內餡以黑鮪魚的皮油、赤身、血合、五花絞肉、蔥、薑、高粱酒調味而成，再搭配主廚特製醬汁的黑鮪紅油炒手，也別有一番風味，即日起通通吃得到。

金湖飯店最後也表示，為回饋廣大鄉親的支持，已預訂桌菜的消費者，只要加價2500元，就能吃到鮮味十足的頂級黑鮪魚魚腹、皮油、赤身的黑鮪御饌－頂級刺身宴，無差別還原整隻鮪魚鮮度；黑鮪魚生魚片密布雪花油脂的粉紅色肉質，入口即化的口感，瞬間在口中洋溢濃厚海味，愛吃生魚片的饕客趕快撥打訂位專線082-338688、082-379637，享受最鮮、最極致細膩的舌尖之旅，更多訊息可至金湖飯店臉書粉絲專頁查詢。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！