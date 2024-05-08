八大電視《娛樂百分百》單元「你能畢業嗎？」最新播出內容為高中階段，找來張立東、阿本加入，2人成績天差地遠，張立東出乎意外表現讓眾人大開眼界，小賴（賴晏駒）調侃說：「你可以洗刷形象！其實張立東是聰明的。」張立東笑回：「我沒有辜負我台科大第17名畢業的美名！我只是看起來有點色。」

9日的《娛樂百分百》單元「你能畢業嗎？」中，將進行高中程度英文題測驗，意外發現黃偉晉翻譯能力驚為天人，將英文單字「Password」直說成手錶，聽到「Fastfood」又誤翻為海鮮，讓在拼音階段慘輸他的張立東幾近崩潰，張立東大喊：「他憑什麼能贏我？我氣到現在。」

《娛樂百分百》這個「你能畢業嗎？」單元深獲年輕族群喜愛，參與藝人更是享受其中，黃偉晉略帶感傷說：「我很捨不得這個單元結束，太好玩了，因為有淘汰制就會卯起來玩。」曾主持過益智節目的Albee也說：「剛來錄這個單元的小學測驗時，覺得超感動，就覺得製作單位非常用心， 很久沒有錄到這麼充滿幹勁的新單元。」阿本則自嘲：「我覺得我知識量不太夠，回去要好好加油一下。」