味全龍投手吳俊杰8日出現在天母棒球場隨隊一軍，總教練葉君璋表示，週五起與台鋼雄鷹的3連戰中其中1戰將交給他先發，「二軍報告說他狀況不錯，是檯面上先發狀況最好的投手。」

吳俊杰本季在二軍出賽3場，前2次中繼3局，5日先發面對中信兄弟二軍，先發2局投出4次三振，僅被敲1支安打、投出1次四壞球保送無失分，近況不俗。

葉君璋認為，雖然吳俊杰在二軍投球的量不是很多，但是是不錯的先發。而先前葉總提到，會讓徐若熙繼續待在輪值內，但會延後1天、在週日登板，依照推算，鋼龍5日剛迎來本季初登板，接下來有機會在週六登板，吳俊杰則最有機會在10日愈雄鷹3連戰打頭陣。

另外，今天龍隊將林逸達降二軍，葉總表示，他手肘有些不舒服，雖然只要休息3、4天即可，但教練團考量他開季到現在投球量也較多，就讓他先去二軍調整，「明天沒比賽，牛棚應該還夠。」

而先前因為手傷下二軍的捕手蔣少宏目前歸期仍未定，葉君璋說：「他的手還是會不舒服，而且目前一軍捕手狀況看起來也都不錯，會等他手完全好了再說。」