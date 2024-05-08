國民黨立委徐巧芯爆料援烏1千萬美金透過捷克援烏，質疑資金難監督，被外交部提告洩密。對此，國民黨立委馬文君指出，捷克外交部官方刊物《現代經濟外交》今年3月就已經公開相關資訊，外交部惱羞濫訴立委。

去年12月，台灣與捷克簽訂協議援助烏克蘭，台灣政府捐助1000萬美元給捷克政府，分三年支付，其中三成的醫療支援物資，將向台灣廠商採購。馬文君指出，徐巧芯近日揭露了這份協議，結果被外交部提告，說她洩密，然後就是什麼中共會打壓那一套說詞。

但事實上，早在今年3月26日，捷克外交部的官方刊物《現代經濟外交》，就已經完整揭露以上內容，甚至比外交部報告給立委的資訊還多，外交部次長田中光在詢答時，竟說「捷克沒有中共在對付他」，馬文君批評，「簡直可笑！捷克不怕中共打壓，台灣卻怕？」

馬文君質疑，捷克都不怕中共打壓，早已公開資訊，中華民國外交部列成密件，又有什麼用？還提告立委？其次，針對協議內容，既然我方要求三成援助要採購台灣醫材，為何不是我方自行採購醫材捐助，而是把錢給了捷克之後，再請捷克採購台灣醫材？外交部也無法交代。

馬文君強調，援助烏克蘭，國人普遍支持，但這些是人民血汗錢，立委把關，剛好而已。