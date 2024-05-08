陳婉若（中）率領蕭珮瑩（左起）、王品澔、蔡淑臻、蔡衣宸出席璀璨之星記者會。（伊林娛樂提供）

蔡淑臻。（伊林娛樂提供）

王品澔。（伊林娛樂提供）

蕭珮瑩。（伊林娛樂提供）

蕭珮瑩（左起）、蔡淑臻、蔡衣宸、王品澔。（伊林娛樂提供）

伊林娛樂副董事長陳婉若、蔡淑臻、王品澔、蕭珮瑩及職籃新竹御頂攻城獅的「慕獅女孩」蔡衣宸今（8日）出席2024最強選秀第13屆伊林璀璨之星報名起跑記者會。王品澔、蕭珮瑩、蔡衣宸皆因參加璀璨之星踏進演藝圈，3人今分享當時報名的契機。

本屆璀璨之星新增「台灣運彩紅運少女組」啦啦隊女孩選拔，這讓第9屆花樣少男少女組亞軍、現為啦啦隊員的蔡衣宸，表示：「啦啦隊不會侷限演藝身分，希望大家多嘗試」。

蔡衣宸說，身為啦啦隊員最基本的就是要懂得棒球、籃球規則，而最重要的莫過於心理素質要很好，「在球場要面對球迷不同的聲音，要跟球迷朋友同一條心，還有現場聽到什麼音樂都要馬上跳出應援舞」。

她，現在籃球賽已經進入季後賽的階段，在現場都能感覺到每場賽事的緊張感，「現在很容易感動到眼眶泛淚，仔細想想可以跟大家一起應援，真的是件很幸福的事」。

參加璀璨之星第8屆的王品澔說，每年看到參賽者都會讓他想起當年的他，「我會想起當時的初心，希望大家都能學習到很多東西，及得到優勝結果」。

在學期間都是運動員的他，笑說因為以前都在專心練球，不太講話，所以口條方面沒有很好，直到進了伊林後開始受訓學習講話。他從模特兒開始演藝之路，接著跨界演出2年的台語八點檔；力求多元發展的他，去年發行單曲，今年則開始學習跳舞，「每個過程都對我很重要，希望每年都有不同的突破，讓大家看到我不一樣的面貌」。他害羞透露，舞蹈老師有稱讚他資質好，是跳舞的料，「不知道這是不是老師的話術」。

身為嘉義人的蕭珮瑩透露，她當時在網路上看到璀璨之星的報名資訊，選上後特地轉學到台北，一邊讀書一邊開始模特兒工作，「我起初很緊張，是進了公司6年，台風越來越穩健，這對我而言都是很好的經驗」。

第13屆璀璨之星報名共分為3組，除「模特兒組」及「演藝組」外，近來啦啦隊女孩逐漸成為新一代女神指標，因此新增「台灣運彩紅運少女組」，期待清新、甜美、擅長跳舞的女孩一起加入。

伊林娛樂副董事長陳婉若表示，第13屆璀璨有兩個特別之處，首先將走向國際，與韓國Asia Model Festival合作；另外也會與台灣運彩合作啦啦隊，伊林希望可以用全方位方式來培訓啦啦隊女孩，歡迎18歲以上，對幕前工作充滿熱忱愛跳舞的女孩趕快來報名，獲選的女孩，不但有機會加入知名球團啦啦隊，還有機會成為台灣運彩年度形象代言人，千萬不要錯過可以實現夢想的機會。第13屆璀璨之星比賽於5月8日晚間6點起在璀璨之星官網開放報名，至7月5日截止(https：／／www.eelin.com.tw／star_index)。