森田藥粧今年主題創作以「DR.JOU 10%保濕因子玻尿酸精華」及「12%菸鹼醯胺胜肽撫紋精華」兩項產品，讓同學透過實際產品案例去展現短影片創意發想。（圖／主辦單位提供）

創立於1934年的森田藥粧集團，至今已有90年的歷史。集團前身是創辦人周灶春在彰化設立的森田行，第二代老闆周永田接手後，1976年轉型為森田百貨公司，經銷代理日系保養品與生活用品。第三代接班後，周俊旭博士帶領森田藥粧中日研發團隊與日本東京工科大學等世界各大學產學合作，研發出號稱「征服世界的面膜」，多年來產品連續榮獲「世界品質評鑑大賞」金獎、研發的化妝品保濕及抗老原料Medmori○R滑菇多醣更獲頒日本東京創新天才國際發明展金獎及歐洲等多國發明展金牌獎之殊榮。

2023年獲得森田藥粧銀犢奬、台灣及海外區第一名作品：最水的女神，由雲林科技大學創作小組：楊清皓、江砡妘、謝蕙伃，指導老師：白乃遠。（圖／主辦單位提供）

該集團近20年全力研發成分及功效型的面膜及其他護膚保養品，成就亞洲區值得信賴的美妝品牌——森田藥粧集團 DR.JOU，推出的眾多產品中，尤以Dr.Morita 玻尿酸複合保濕原液面膜討論度最高。森田藥粧高CP值的面膜全球銷量累計銷售逾10億片，已進駐兩岸三地、東南亞、日本等地區，超過2萬餘家門店銷售。

為塑造旗下醫美專業級品牌DR. JOU精華液的優質形象，森田藥粧集團與第33屆時報金犢合作設立「森田藥粧產品短影片設計獎」，希望全球年輕學子報名參加，鎖定DR. JOU的10%保濕因子玻尿酸精華及用於抗老化12%菸鹼醯胺胜肽撫紋精華等2款產品，提供創意的影音行銷素材，針對美妝市場不同族群傳播該品牌專業性及高效修護配方實用性，幫助企業提升專業醫美類市場的品牌印象。

2023年獲得森田藥粧台灣及海外區第二名作品：重返青春禮盒，雲林科技大學黃國強，指導老師：趙飛帆。（圖／主辦單位提供）

2023年獲得森田藥粧台灣及海外區第三名作品：「人間萬千，獨愛森田」，臺中科技大學張菁文，指導老師：邱順應。（圖／主辦單位提供）

2023年獲得森田藥粧金犢奬及年度最佳金犢奬作品:紙面人生，由魯迅美術學院創作小組：許妍婷、張心怡，指導老師：趙璐、張陽。（圖／主辦單位提供）

金犢獎主辦單立表示，森田藥粧產品短影片設計獎主題，開放高中職以上同學參與，亦提供奬學金與實物獎勵給獲獎團隊。這不僅是一場展現創意的舞台，更是一個啟發未來職涯發展的平台。參賽詳情、創作素材等訊息，請參閱官網。(https://www.timesawards.com.tw/Home/index?liname=1)