力成4月合併營收為64.98億元，較上月增加2.48％，也較去年同期成長15.89％，單月合併營收寫下18個月新高，累計今年前四個月合併營收為248.27億元，較去年同期成長16.3％。

#力成 #月營收 #單月合併 #寫下 #合併營收
透過【Google新聞追蹤中時新聞網