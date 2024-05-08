《國家氣候變遷科學報告2024：現象、衝擊與調適》集結台灣氣候變遷科學及調適科研諸多學者戮力完成，並由中央研究院環境變遷研究中心特聘研究員許晃雄以及中央大學水文與海洋研究所教授李明旭擔任主編。

環境部次長施文真致詞表示，環境部成立後，首次與國科會共同辦理科學報告發布，最重要的應用即協助各部會、地方政府研擬因應氣候變遷時的調適行動，甚至於國內產業面對全球性減碳議題、韌性永續的經營策略時，可以提供最好的參考。

國科會副主委林敏聰則表示，科學報告的發佈，代表台灣科學界對氣候科學的理解與貢獻，讓相關部會能夠考量未來風險時，能進一步入調適政策研擬的考量。同時，國科會過去1年與環境部共同研議的「氣候變遷調適科研生態圈」將持續推動，以落實氣候科研支援調適治理行動的戰略目標。

環境部表示，這份科學報告由國內長期投入氣候變遷科學及調適學者專家、以及政府單位如氣象署、農業部試驗單位及國家災害防救科技中心等68位作者共同完成，並由25位學者專家協助審閱。

報告共收錄超過1,200篇國內外重要學術期刊論文、部會報告與計畫研究成果，整份報告共分為五章，內容包含全球與東亞的氣候變遷概述、台灣的氣候變遷現象與衝擊資訊、氣候變遷風險與調適科學架構，共計600餘頁，31萬字。