行政院長陳建仁8日下午赴刑事局視察主持重大電信網路詐欺案件查緝成果記者會，陳建仁表示，詐騙手法日新月異，政府打詐的各項作為也會持續精進，明天院會會針對打詐專法、洗錢防制法、科技偵查及保障法、通訊保障及監察法進行討論，並盡快送請立法院審議，希望獲得朝野政黨與社會各界的支持，盡速三讀通過，以完善打詐防護網。

陳建仁表示，行政院自2022年6月實施「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，持續從法制面、組織面及技術面著手，去年攔阻及圈存被害款項達93.79億元，查扣詐欺集團不法利得40億元，有效守護民眾財產安全及抑制詐欺危害。

警政署上月執行今年第一波「全國同步打擊詐欺行動專案」，期間偵破多起幣商利用虛擬貨幣洗錢的假投資詐欺案，截至4月19日共查獲詐欺集團365件、犯嫌1981人，法院羈押犯嫌186人；查扣不法利得估達5億9688萬餘元，包含查扣現金1億2542萬餘元、土地38處、房屋12處及車輛36輛；凍結及查扣虛擬貨幣泰達幣1534萬多顆、市值約4億9700萬餘元。

其中，刑事局偵查第二大隊偵破蔡姓主嫌召募同夥組成詐欺機房，先以工作名目騙取被害人信任，後續推出公司投資優惠活動，誘騙民眾匯款，全案共查緝10名犯嫌到案，查扣手機20支、電腦主機13台、汽車2輛、監視器主機、Wi-Fi路由器、銀行存摺4本等贓證物。