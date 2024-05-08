道英希望自己也能成為粉絲的光。（SM Entertainment提供）

道英因嗓音和歌聲受到許多粉絲喜愛。（SM Entertainment提供）

韓國男團NCT主唱道英出道8年發行首張個人專輯《青春的泡沫 (YOUTH)》，日前接受台灣媒體書訪，他說，「我的青春是和成員們一起度過的，所以想透過這次的專輯，從與成員們一起做過的演出和多樣活動經驗中，學習到的東西與想法融入其中」，並透露錄製專輯跟巡演是同時進行，「除了有點吃力外，一切都很開心，很幸福地籌備並克服了」。

此張專輯中他最想推薦〈螢火蟲 (Little Light)〉和〈早春之歌 (Beginning)〉給大家，「這2首歌最能表現出現在的我，在我最想讓自己發光時想唱的歌」。主打歌〈螢火蟲〉歌詞講述「我的小小光芒會成為他人的力量」，他說每個瞬間都從粉絲身上獲得力量，「他們是我的光，我應該也是某些人的光吧？因為接受了粉絲們給予的光芒，我也想成為帶給他人力量的光」。

此次與前輩「少女時代」太妍和成員Mark一起合作收錄曲〈Time Machine〉，道英說：「非常感謝的事情，我很喜歡MARK的發音，導入那部分的歌詞非常適合他。」而他的親哥孔明也特別演出了Highlight Medley影片，他表示「多虧了哥哥，讓這張專輯更容易以影像的形式被理解了。」並稱，同樣在演藝圈打拼的兄弟倆，比起對彼此活動的交流，更偏向於互相給予支持，「無論何種方法，都希望對方能夠順利」。

道英因精湛唱功受到許多粉絲喜愛，他笑說若將自己的歌聲比喻成一種食物的話，「更希望是砂糖或鹽巴，想成為像砂糖或鹽巴一樣，無論在哪都很適合且需要的聲音」，他平時會為了保養喉嚨，「使用溫熱口罩，讓喉嚨保持溫暖，也會吃增強免疫力的保健食品」，更表示，很想嘗試看看台灣很有名的養聲茶「膨大海」。

最後，提到台灣，他表示很想去有著SM ROOKIES回憶的九份看看，也不忘對台灣粉絲隔空喊話：「我非常用心地準備的專輯發行了，感謝大家如此喜歡我，以後我也會繼續努力。」