嘉義市議員鄭光宏今天督促市府全面清查私設太陽能光電設，市府消防局長郭立昌答詢。（廖素慧攝）

嘉義市議員鄭光宏今天督促市府全面清查私設太陽能光電設，圖為質詢資料。（嘉義市議會官網提供／廖素慧攝）

嘉義市4月間發生一起太陽能光電屋頂貨櫃屋火災，險釀公共危險，經查是屋主擴充私設太陽能光電設施，議員鄭光宏今（8）日督促市府全面清查私設太陽能光電設備並納管，市府環保局長李佳禾表示，目前有建築、消防相關法規可裁罰。

嘉義市吳鳳南路547巷一處貨櫃屋民宅4月18日失火，大片太陽能屋頂燒毀，險釀爆炸，消防人員技巧性射水、冒險進屋關掉電源後才放手灌水搶救，幸未釀人員傷亡，但也燒出太陽能光電管理問題。

鄭光宏指出，合法登記納管的再生能源值得推動，但近來發現有民眾自行購買相關材料組裝發電設備自用，未向台電、環保局等權責單位申請設備登記，萬一失火有引發公安的風險，市府應全面清查及納管。

鄭光宏還說，光電設備火災與傳統火災搶救方式差異極大，消防局應加強培訓及演練光電設備搶救知識及技能，以提升搶救能、降低救災風險。

市府消防局長郭立昌表示，4月這場火災初查是儲能設備起火延燒至太陽能板屋頂，因無人員傷亡，屋主與鄰居已和解，未做火災鑑定報報。

郭立昌還說，該局根據「再生能源發電設備認定及查核管理系統」列案的700筆相關場所，針對其中83處公眾使用場所已製作搶救計畫及甲乙種圖資，且自2020年起定期舉辦太陽能光電設施救災搶救演練、兵棋推演、人車組合訓練。

市府環保局長李佳禾則指出，4月失火的案例有申請設備登記，但屋主自行擴充設施，目前私設太陽能光電系統可依建築、消防相關法規裁處，該局核發設備登記前會逐案實地查驗是否符合安全規範。

市府環保局表示，截至今年3月31日止，全市有685案太陽光電，每年會針對太陽光電設備查核，是少數查驗率100％的縣市，查核前會先空拍，依使用分區來篩選、查找可疑案場進而查核。