國民黨立委徐巧芯遭外交部提告洩密罪一事，徐巧芯指出，捷克外交部出版的《現代經濟外交雜誌》早在3月就記載台灣援助烏克蘭的內容。資深媒體人單厚之質疑外交部，這個案子並沒有用國家機密保護法核定機密，完全不是照程序來，公務員簽密就是密，解密期限自己寫，這根本沒有法源，告得贏徐巧芯才有鬼。

國民黨立委徐巧芯日前質疑，外交部援助烏克蘭計畫恐涉圖利，遭外交部駁斥並提告洩密罪。對此，徐巧芯今（8）日出示今年3月捷克外交部出版《現代經濟外交期刊》雜誌，記載台灣援助烏克蘭的內容，質問外交部長吳釗燮，要去提告這本雜誌嗎？

徐巧芯指出，早在3月26日捷克官方的雜誌上，就已公開自己所揭露的內容，且細節更為詳細，她痛批，中華民國自詡民主自由國家，卻一再遮遮掩掩，還數度公然對人民說謊，相當可恥。

徐巧芯披露，捷克外交部出版的《現代經濟外交雜誌》早在3月就提到，捷克公司在台灣政府合作下幫助烏克蘭，由「衛生技術研究所」發起，捷克政府支付第一批貨物費用，其他將由台灣支付1000萬美元，並在3年內逐步支付，其中「支援條件」是30%供應品來自台灣公司。

資深媒體人單厚之8日在《新聞大白話》質疑外交部，用刑法第132條告徐巧芯很奇怪，如果真的覺得徐巧芯洩密，就用國家機密保護法去告。刑法第132條是3年以下，國家機密保護法是1年以上7年以下。為何重的不告要用輕的告？就是因為重的告不成！

單厚之分析，這個案子並沒有用國家機密保護法核定機密，國家機密保護法中，為隱瞞違法行為不可列為機密，現在完全不是照程序來，用的是用行政院的一個文書規則，任何公務員簽密就是密，解密期限自己寫，這根本沒有法源，告得贏徐巧芯才有鬼。