《黑盒子》舉行開鏡儀式。（LINE台灣提供）

由莫允雯、張軒睿、鄭人碩、陸夏、邱偲琹等人主演的最新懸疑影集《黑盒子》，日前舉行開鏡儀式。《黑盒子》影集以橫跨遠古時期至現代的神祕黑盒子及面具人，串聯起四大故事。在選角上，影集女主角設定為跨越萬年、旅居多國的面具人，具備亞洲、西方特殊氣質的莫允雯為最佳人選，她分享：「故事場景很豐富，包含歐洲、台灣以及50年代的日本，為了完美演繹日本角色，花了非常多時間用羅馬拼音硬背日文，大家可以期待一下。」

形象陽光的張軒睿首度挑戰黑化、個性扭曲的角色，他興奮表示：「看完劇本心情害怕又興奮，故事非常吸引人，角色十分具有挑戰性，不僅要一人分飾兩角，還要揣摩身體缺陷狀態，在生理、心理層面都有許多要克服的地方，是從未有過的嘗試，希望帶給觀眾一個全新的張軒睿。」談到會如何用形容《黑盒子》，鄭人碩回應：「故事後座力很強，會想問觀眾『你敢不敢擁有黑盒子，成為都市傳說』。」

《黑盒子》原先是由LINE台灣與兔將創意影業共同出品的電影短片，憑藉獨特的都市怪誕風格和拍攝手法，在去年勇奪美國Buffalo Dreams Fantastic Film Festival影展「最佳國際短片」，更於高雄電影節首映後引起觀眾熱烈回響。電影短片主角李李仁、「金鐘視帝」傅孟柏、「清新女神」簡嫚書等重量級卡司也將以全新樣貌、角色，分別於《黑盒子》影集的不同單元參與演出，與觀眾共同揭開人性陰暗面。

《黑盒子》在LINE WEBTOON的觀看次數突破5,100萬次，累積超過 25 萬名忠實粉絲，導演李昭樺表示：「為了符合故事整體視覺，我們從中發展出了既能維持原作令人充滿想像空間的黑白特質，又能依靠燈光布景造型與調色來突出畫面中特定顏色的視覺風格，也就是『彩色的黑白』，並嚴格的篩選每個場景，針對不同的故事調性進行光源的調整。各組通力合作結合前期及後期打造專屬於《黑盒子》的獨特美學，場景設計跨越都市、農村甚至外太空。」

而原著粉絲票選最希望改編的《星際救援》也確認是影集中的一個單元，導演李昭樺表示：「為了呈現《星際救援》的宇宙感，團隊結合虛擬棚拍攝及最先進的視覺特效技術，期望將本次《黑盒子》影集作為契機，打造出屬於台灣的奇幻美學作品。」