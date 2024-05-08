F-16戰機

美國國防巨擘洛克希德馬丁（Lockheed Martin）已正式同意，將波蘭納入F-16戰機，還有「愛國者3型」（PAC-3）防空飛彈供應鏈。

《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）8日報導，相關公告已在洛馬官網上公開，而波蘭專案的代號為「WISLA」。洛馬正在引導這項努力，而頭號目標則是讓當地專才、專家和工程師能開發並維持這兩套系統的特定要素。

洛馬宣布，相關些專案的初步階段完成。波蘭企業WZE正式獲得三項合資授權，包括開發先進電子系統（Advanced Electronic System ，EAS）、設接線箱（Junction Box，J-box），以及設計PAC-3引擎控制單元（Engine Control Unit，MCU）。

另一方面，波蘭WZL-2成功完成兩項F-16維修專案。無論是F-16 電氣維護，或是F-16 電氣液壓專案，目的都在轉移技術專業知識、提供必要的裝備和工具、建立相關文件，並提供技術援助，以使WZL-2能有效維護3台F-16 發電機，還有兩套F -16液壓組件，代表WZL-2全部完成WISLA第一階段任務。

事實上，波蘭去年8月就表達，極有興趣加入洛馬製造特定武器系統供應鏈。洛馬為了回報這熱情，宣布成功完成了F-16後機身的第一個原型，而這是波蘭和美國共同努力的成果。洛馬在社群平台X上發布的官方聲明中寫道，「我們致力透過就業機會、知識交流和出口來提升波蘭的國防工業和經濟，而這點在這合資企業中獲得印證」。

然而，值得注意的是，波蘭雖不是加入洛馬武器系統供應鏈的唯一歐洲國家，但確實是集團的最新成員。而洛馬這麼做凸顯了它和美國政府的意圖，不僅要在歐洲促銷「愛國者」和 F-16，還要促進生產製造，繼而加快交付時間。