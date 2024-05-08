原物料價格較去年同期下跌，以及公司為避免捲入中國同業價格戰，減少中國客戶出貨，使得4月份營收減少3成，但同時由於2024年4月起只接受高附加價值客戶訂單，因此削減低毛利材料訂單，以避免被中國價格戰捲入，減少虧損效果已開始顯現。

對完成授權的歐美澳三家電池材料公司，其中ICL與FREYR已經通過當地政府環評，開始設廠。AVE則正靜待美國能源部批准補助建廠。公司持續推動技轉授權部署歐美市場發展的政策，效果已逐漸發酵。