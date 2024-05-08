原物料價格較去年同期下跌，以及公司為避免捲入中國同業價格戰，減少中國客戶出貨，使得4月份營收減少3成，但同時由於2024年4月起只接受高附加價值客戶訂單，因此削減低毛利材料訂單，以避免被中國價格戰捲入，減少虧損效果已開始顯現。
對完成授權的歐美澳三家電池材料公司，其中ICL與FREYR已經通過當地政府環評，開始設廠。AVE則正靜待美國能源部批准補助建廠。公司持續推動技轉授權部署歐美市場發展的政策，效果已逐漸發酵。
磷酸系鋰電材料與鋰智財服務商立凱-KY(5227)周三公告2024年4月合併營收，單月合併營收為新台幣0.64億元，創下10個月新高，月增151.64%、年減30.76%；立凱前4月營收1.78億元，年減51.03%。公司持續推動技轉授權部署歐美市場發展的政策，效果已逐漸發酵；公司削減低毛利材料訂單，減少虧損效果也已開始顯現。
原物料價格較去年同期下跌，以及公司為避免捲入中國同業價格戰，減少中國客戶出貨，使得4月份營收減少3成，但同時由於2024年4月起只接受高附加價值客戶訂單，因此削減低毛利材料訂單，以避免被中國價格戰捲入，減少虧損效果已開始顯現。
對完成授權的歐美澳三家電池材料公司，其中ICL與FREYR已經通過當地政府環評，開始設廠。AVE則正靜待美國能源部批准補助建廠。公司持續推動技轉授權部署歐美市場發展的政策，效果已逐漸發酵。
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