新北市三重警分局沈姓督察組長，日前不滿底下林姓巡官想申請調往其他組室，竟當眾將林員的書面申請資料撕毀，掀起內部輿論風波。對此，三重警分局表示，督察組長未能妥適情緒控管，行為失當且未能顧及同仁感受，目前已報請警察局記申誡處分，另督察組長已當面向巡官致歉，並自行請調其他單位。

據了解，這件事發生於上月29日，林姓巡官第一次送呈職務報告，不過沈姓督察組長卻將報告壓在辦公桌並未處置。為此，林員隔天再次呈遞請調報告，未料沈姓組長卻情緒失控，一怒之下竟當場將資料撕碎，由於事發突然，在場不少同仁紛紛被其舉動嚇壞，分局內部議論紛紛。

事發後，也有同仁投稿至臉書粉專「靠北Police」，指稱本案人盡皆知，卻唯獨長官不知，犯錯後仍不用依法送辦，果然當官真好，不滿表示：「勿枉勿縱、依法究辦、不護短、不掩護、不庇護都是針對基層設的說辭」、「搞得我好亂，想問這圈子是不是有兩種規定？」

對此，三重警分局表示，分局知悉督察組長未能妥善情緒控告，行為舉止失當後未能顧及同仁感受，第一時間已令沈姓組長向林員致歉；分局進一步說明，目前已報請警察局予沈姓督察組長記申誡處分，而沈已當面向巡官致歉，並自行請調其他單位。