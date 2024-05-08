俗話說「人不可貌相」，光從外表很難看出一個人的性格，唯有接觸才能真正了解。命理網站《星座不求人》分享3星座男看起來很花心，但內在其實很純情，一旦有了穩定交往對象，他們就不太可能移情別戀。

▎雙子座

雙子男普遍顏值高，舉手投足充滿魅力，待人有親和力，平時幽默又風趣，容易吸引異性注意，在戀愛市場很搶手，許多被拒絕的追求者，常認為他們是因為選擇太多，實際是雙子男內心較保守又純情，根本沒談過幾次戀愛，不會輕易進入一段感情，雙子座女性也一樣，甚至不太會做出渣女行為。

▎射手座

射手男風情萬種，不僅條件優秀，做事手段精明，容易讓人心動，桃花運非常好，面對這麼多選擇，反而不知如何處理，再加上他們崇尚自由，因此容易給人渣男的印象，不過射手男其實有深情的一面，一旦確認交往對象，就不會輕易改變。

▎獅子座

獅子男個性霸氣，做事果斷又負責，屬於陽光開朗型，總是吸引許多異性注意，外表看起來像渣男，內心卻非常純情，甚至相當專一，散發耀眼又迷人的氣質，容易吸引異性注意，不過獅子男深知自己喜歡哪種類型，看到心儀的對象會主動追求，感情上大剌剌，根本沒什麼心眼，不可能有心思找備胎。

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