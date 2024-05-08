佳世達持續推動大艦隊聯盟，加速轉型。佳世達子公司-明基醫院集團股份有限公司(BenQ BM Holding Cayman Corp.，簡稱BBHC)已遞交香港聯合交易所有限公司主板上市申請文件；佳世達第二季也將偕同集團20家企業參與台北國際電腦展COMPUTEX，在展期間舉辦超過20場AI應用講座。

陳其宏表示，明基醫院歷經十多年的長期耕耘，已成為華東地區的民營營利性綜合醫院集團，床均收入更達民營營利性綜合醫院集團全國第一，未來將致力成為亞洲領先的民營醫院集團。藉由推動明基醫院進入資本市場，將取得更充裕的市場資金、加速成長動能，也帶動佳世達共同成長。

佳世達總經理黃漢州表示，為達2027年高附加價值事業獲利過半，各事業均須加速轉型步伐，同時布局有機成長和併購成長機會。以今年集團參加台北國際電腦展COMPUTEX為例，將集結智能方案及網通事業共20家集團公司，以AI落地主題聯合參展，並首度在展期間連續舉辦20場講座，和客戶溝通AI落地應用的趨勢和機會。