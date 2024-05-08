《時來運轉》運彩報報－電競LOL精彩賽事推薦

《英雄聯盟》一年一度的重要國際賽事「季中邀請賽」（Mid-Season Invitational，簡稱MSI）在上週三（5/1）開打，其中入圍賽已於上週日（5/5）結束，獲得晉級正賽資格的4支隊伍，分別是來自韓國LCK的T1、中國LPL的TES（TOP Esports）、太平洋PCS的PSG塔龍（PSG Talon），以及歐洲LEC的FNC（Fnatic），4支隊伍入圍賽的勝利隊伍，將遭遇LPL第1種子BLG（Bilibili Gaming）、LCK第1種子GEN.G、LEC第1種子G2以及LCS第1種子TL（Team Liquid），總計8支隊伍，競逐進入最後冠軍決賽的資格。

正賽在本週二（5/8）開打，採BO5（5局3勝制）雙敗淘汰的賽制，其中BLG對上PSG的比賽，關注度高，話題性十足。比賽精彩可期，虎牙直播、鬥魚直播、Youtube、Twitch等平台上都有直播，切勿錯過。

5/9（四）17:00，PSG塔龍 @ BLG戰隊，推薦： 「PSG塔龍＋2.5（局）」勝

先說PSG，入圍賽的首場比賽（5/1）雖然以1：2的比數，敗給北美LCS第2種子FLY（FlyQuest），但國際賽經驗豐富的PSG很快就調整好隊伍狀態，並修正在B/P（Ban/Pick，即禁用/選用）方面的失誤。接下來的第2場比賽（5/4），PSG以2：0擊敗拉美LLA的EST（Estral Esports）。緊接著在隔日（5/5）第3場比賽中，PSG再次對上FLY，這次PSG迅速打出優勢，且以2：0的比數完美拿下勝利，晉級正賽。與FLY的第2場比賽，PSG的戰損比（Kill to Death ratio）3.73，全場41個擊殺、11個死亡，而國際賽經驗豐富的中路Maple，其選用的英雄「阿祈爾」（Azir）和「敖銳龍獸」（Aurelion Sol）多次在團戰有出色的發揮，全場拿下11個擊殺及16個助攻，也是幫助隊伍贏得勝利的關鍵。

再說BLG，為LPL的春季賽冠軍。例行賽戰績15勝1敗，季後賽分別以3：1擊敗NIP（Ninjas in Pyjamas）、3：2擊敗TES，並在冠軍決賽中再度遭遇TES，最後更是以3：1再次擊敗對手，拿下冠軍，取得LPL第1種子的資格，進軍MSI。BLG被眾人視為本屆MSI的冠軍熱門隊伍，實力自然不一般，下路Elk在季後賽打出平均每局6.2／1.7／6.6（擊殺數／死亡數／助攻數）KDA值7.5的表現，為LPL眾下路選手之冠；今年加入隊伍的中路Knight的KDA值6.0，表現同樣在眾中路選手中排名第1。季後賽總計13局的比賽，BLG的戰損比1.50，平均每局16.4個擊殺、10.9個死亡，LPL排名第1。BLG陣中5名選手在季後賽都獲得過至少1次的單局MVP，說明每位選手都有獨當一面Carry隊伍的實力。

本場比賽，從PSG在入圍賽的表現來看，對於遊戲版本的掌握度、選手的操作，以及彼此的溝通協調等，都有不錯的表現，雖然BLG非常厲害，但對現在的PSG來說，要拿下1局，絕非不可能的事，推薦可買PSG受讓勝。