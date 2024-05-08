台南地檢署7日指揮廉政署南部調查組、南區環境管理中心及嘉義縣、彰化縣環警等單位90餘人，搜索嘉義縣義竹鄉、彰化縣二林鎮台糖大型養豬場等20處，現場開挖後，發現養豬場區有回填堆置養豬廢水處理流程產出的廢汙泥、營建廢棄物及棄置斃死豬，據觀察犯行至少持續1年，檢方複訊後，向法院聲押4名台糖員工及2名廠商。

彰化縣二林鎮養豬場遭回填廢汙泥，此為空照圖。（讀者提供／曹婷婷台南傳真）

環境部環境管理署日前資料勾稽比對，發現嘉義縣義竹鄉、彰化縣二林鎮共2處養豬場有廢棄物流向不明情形，經比對許可文件及申報資料，發現有廢汙泥申報產出數量明顯不足，經調閱衛星影像比對，研判涉有非法回填、堆置廢棄物，昨天會同相關機關執行搜索。

台南地檢署主任檢察官劉修言與專案小組人員在2處現場開挖，發現養豬場區內確有回填堆置養豬廢水處理流程產出的廢汙泥、營建廢棄物及棄置斃死豬，且廢汙泥回填深度達2、3

公尺之深，經開挖土方更散發豬糞發酵腐敗臭味，研判當地埋設病死豬、營建廢棄物至少已持續1年。

南檢指出，地檢署啟動團隊辦案模式，由10餘位檢察官協同複訊李姓被告等5名台糖員工、梁姓被告等6名廠商以及證人6人，認其中4名國營養豬場員工與2名廠商涉犯違反《廢棄物清理法》、貪汙治罪條例中圖利等罪嫌，且有逃亡、串供、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

另外，1名養豬場員工及3名廠商則分別以20萬元、10萬元、10萬元、5萬元交保，其餘被告及證人已於訊後請回。

據了解，涉案台糖員工均為在養豬場服務的基層人員，未依照合法方式回填廢棄物，竟利用晚上、深夜等時段，將不該埋設的廢棄物、病死豬回填於養豬場內，行徑惡劣。

專案小組指出，國營養豬場廢水處理設備產出廢汙泥，未依規定再利用，即屬廢棄物，未經許可即任意回填、堆置廢棄物者，不但造成環境汙染，破壞環境品質，造成民怨，更可能觸犯廢棄物清理法等刑責。這2處養豬場人員及外包廠商私下將廢水處理設備的廢汙泥等廢棄物，挖坑露天回填，已違反《廢棄物清理法》。