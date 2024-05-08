IKKA今年首季營運強勁成長，其中，第1季毛利率為19％，較去年同期14％增加5個百分點。由於過去幾年因為晶片短缺的因素，導致豐田汽車貨量不如預期，但從去年下半年開始，豐田營運翻轉，今年2月公布上一季獲利創歷史新高，挹注IKKA業績表現。

IKKA合併財報以新台幣呈現，日幣貶值也帶來影響，假若比照去年同期日幣匯率，第1季合併淨利約當5000萬元，每股盈餘接近1.7元。

豐田截至2024年3月底止(2023/4~2024/3)全球總計出貨1,110萬輛，年成長5％，生產量也增加4.5％，達到1120萬輛。而電動車趨勢明確，豐田除先前投入北美電動車電池廠發展外，近期也宣布將在北美再次擴大投入14億美金進行電動車生產，除了車子硬體投資外，新世代汽車最重要軟體核心自動駕駛，豐田也加大投資力道，今年夏天於東京台場將進行Level 4無人計程車服務。

此外，為了龐大的大陸電動車市場，與小馬智行合作無人計程車預計今年在大陸投放；豐田也與騰訊合作，騰訊將提供AI大模型、雲端運算、大數據等前沿科技，雙方推動「軟體定義汽車」。

IKKA計畫與集團關係企業佳能合作，協助佳能將車載鏡頭打入日系車廠供應鏈。隨著豐田持續擴展，IKKA今年跟進豐田旗下Tier 1供應商愛信集團（AISIN）在名古屋設立新廠，新工廠規畫階段即引進智慧工廠概念，透過高度自動化生產，降低人力成本，以提高效率及獲利，後續隨著新能源車使用的散熱模組及煞車迴路控制系統開發生產，獲利將有效顯現。