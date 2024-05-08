美國職籃季後賽進行到精彩刺激的第二輪，次輪共有4個對戰組合，分別是東區的『塞爾提克VS騎士』、『溜馬VS尼克』和西區的『雷霆VS獨行俠』以及『金塊VS灰狼』，日前筆者經過台灣運彩投注站發現很多消費者都在關注冠軍特別項目，剩下8隊究竟獎落誰家？

首先來看到聯盟東區，塞爾提克一枝獨秀是最被看好的隊伍，可惜賠率低至1.25投資報酬率偏低，建議喜歡高賠的朋友們可以考慮小額投資紐約尼克的3倍賠率，尼克由布朗森(Jalen Brunson)、哈特(Josh Hart)與迪文森佐(Donte DiVincenzo)三人組成的後場陣容能攻擅守又有三分，三人同為2016年NCAA冠軍維拉諾瓦野貓隊的成員，事隔8年再續前緣有機會再拿一座美國職籃東區冠軍。

聯盟西區的部分，衛冕冠軍金塊已經被灰狼連續兩次在主場擊敗，士氣嚴重受損，要翻轉的機會不大；另一邊雷霆、獨行俠系列賽實力差距不大勝負難料，最終無論由誰出線，恐怕已經在體能上有所損耗，難以與灰狼一爭西區龍頭的寶座，因此西區冠軍投注灰狼的1.8倍是最合理的選擇。

至於總冠軍建議持續押注灰狼，灰狼的禁區戰力爆棚，連金塊都無法與之抗衡，假設本季總冠軍賽是由尼克對上灰狼，尼克的籃下將會被灰狼輾壓難以招架；若是由塞爾提克與灰狼比拚，雙方勝負將會是五五波，回顧本季例行塞爾提克和灰狼有過兩場對戰，雙方各勝一場，而且兩場都打到延長賽方分勝負，考量到灰狼總冠軍賠率3.10高出塞爾提克的1.70許多，因此力推勝出機會相當且報酬較高的灰狼。