桃園市長張善政與桃園在地優質企業宏亞食品公司合作，攜手準備「母親節禮盒」致贈市府同仁。（祕書處提供／蔡依珍桃園傳真）

周日就是母親節，桃園市長張善政為即將來臨的母親節展現溫暖關懷，與桃園在地優質企業宏亞食品公司合作，攜手準備「母親節禮盒」致贈市府同仁，禮盒內的蜂蜜蛋糕和曲奇餅乾代表著溫馨和美好的回憶，表達對市府同仁平日辛勞的感謝之情，也祝福大家母親節快樂順心。

張善政指出，桃園是相當重視女性權益的城市，市府團隊自上任以來，便持續極力為市民打造更好的生活環境，市府婦幼發展局於今年初正式掛牌運作，強化市民朋友對於提升婦幼權益的期待與回應，並依女性不同年齡層需求，推動「生育津貼多一胎加一萬」、「凍卵營養金」、「好孕專車」、「產後心理諮商」、「新住民照顧培力」等多項友善女性政策，也獲得桃園市民廣大正面的迴響。

張善政表示，未來市府將持續營造良好工作氛圍，同時也要重視同仁在家庭與工作間的平衡，希望和在地優良企業攜手準備的「母親節禮盒」驚喜，能夠為全體同仁帶來溫暖，共度溫馨佳節。