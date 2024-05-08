台北市南港區經貿二路某新建工程今(8)日發生工安事故，1名勞工不慎從地下2樓跌落至地下4樓，造成頭部撕裂及3根肋骨斷裂，所幸送醫後意識清醒無生命危險；台北市勞檢處表示，接獲通報隨即派員前往調查，發現雇主有缺失，已違反《職業安全衛生設施規則》、《職業安全衛生法》規定，予以裁處3至30萬元罰鍰。

勞檢處指出，經查事發吳姓勞工於地下2樓手扶梯間踩在護欄上從事天花板施作，因踩彎護欄重心失穩，致其由梯間縫隙墜落至地下4樓梯間，造成頭部撕裂及3根肋骨斷裂，送內湖三軍總醫院救治，所幸意識清醒無生命危險。

勞檢處表示，針對雇主對於在高度2公尺以上之處所進行作業，勞工有墜落之虞者，未以架設施工架或其他方法設置工作台，已違反《職業安全衛生設施規則》、《職業安全衛生法》規定，予以裁處3至30萬元罰鍰。

勞檢處長梁蒼淇表示，天氣越來越炎熱，雇主絕對不能輕忽勞工工作時面臨高處墜落的風險，對於工地2公尺以上之處所進行作業，應架設施工架或設置工作臺，切莫心存僥倖，務必要求勞工配戴安全帶，並應規定統一之指揮信號，並指定人員從事指揮作業等必要措施，以避免職業災害發生，請營造事業單位千萬要慎重對待。