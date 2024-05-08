女星小S（徐熙娣）長女Elly（許曦文）日前傳出將赴美攻讀大學，不用煩惱升學問題的她，近日行程相當忙碌，不僅到姨丈具俊曄的DJ秀捧場，昨（7）日還現身職籃比賽，「黑人」陳建州則曬出合照，豎起大拇指讚嘆「孩子們都長大了」，18歲Elly私下真面目曝光。

陳建州昨（7）日到和平球場觀賞新北國王與富邦勇士的比賽，沒想到球場螢幕竟出現Elly身影，只見她被導播捕捉，要她和吉祥物一起擺出OK手勢畫圈， Elly一開始還不知所措，接著便害羞跟著動作，逗趣畫面全被一旁的陳建州錄下，現場十分歡樂。

Elly現身職籃比賽與陳建州合照。（圖／IG@blackielovelife）

隨後陳建州也曬出與Elly和大小S姊姊帥兒子的合照，其中190公分的陳建州站在中間，Elly則站在他左邊，176公分的Elly與他只差1顆頭，穿著短版黑背心及牛仔褲，大方展現纖細小蠻腰及高䠷身材，閃閃發亮的肚臍釘若隱若現，從小女孩正式轉變為18歲美少女，讓陳建州忍不住直呼：「轉眼間孩子們都長大了。」

小S與許雅鈞結婚後育有3女，3位女兒都遺傳父母的優良基因，不僅外型亮麗，就連學業成績也是學霸等級，日前才傳出Elly將到美國攻讀大學，目前已申請南加州大學、加州大學伯克萊分校，未來發展備受矚目。