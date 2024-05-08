台北市建國中學師生本月2日參訪新北市立八里國中，進行生態與環境教育的交流與經驗分享。新北市教育局說，盼能透過這樣的實際體驗活動，涵養學生環境教育素養、學習環境保育的重要性。

八里國中校長詹志偉歡迎建國中學師生來訪，他說，透過此次交流活動，國中學生有機會向建中學生導覽解說、經驗分享與楷模學習，以生態保育及環境教育作為校際交流主題，開啟學生間相互學習，增進學生環保意識，培育未來環保尖兵。

活動當天，建中師生由新北市戶外與海洋中心老師帶領，在八里區挖子尾、八里左岸探索潮汐、體驗早期漁民挖文蛤的辛勞，最後回到八里國中，由家政科林佳宜老師帶領融入在地食材手做披薩，最後八里國中老師王俊凱進行校園生態導覽，在校園領角鴞巢箱下觀察領角鴞育雛，體驗校園豐富生態。

建中學生劉唐睿表示，第一次到潮間帶採集文蛤，也是第一次在領角鴞巢箱下觀察領角鴞育雛，還到柚子園觀察柚花結果情形，今天的生態課程相當豐富且令人難忘。

建國中學老師童禕珊表示，此次交流活動不僅讓兩校師生增進彼此的交流，也讓學生們有機會深入認識八里在地生態與環境保育的重要性，八里國中師生也預訂6月中旬回訪建國中學，參加建中學生設計的科學博覽會課程，期盼未來能持續辦理交流活動，讓更多學生都能受益。