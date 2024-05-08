許多人嘴饞時，可能會找間餐廳吃點小東西果腹。一位男子近日到台北新光三越逛街時，在知名連鎖烏龍麵餐廳「丸龜製麵」點了一份50元的豬肉，價格讓他驚呼「台北真的快不能住人了」，貼文曝光後引發熱議，許多網友紛紛直呼太貴，但也有不少內行人指出，丸龜製麵全台南北價格都一樣，男子若要求CP值應該要點炸物才對，另外該價格以百貨美食街來說已經相當平實。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」發文表示，自己進入餐廳時因為肚子沒有很餓，所以只點了一份豬肉，結帳時才發現一份豬肉要價50元，讓原PO忍不住直呼「台北真的快不能住人了」，同時也附上他在新光三越丸龜製麵的發票照片，證明自己所言不虛。

許多網友發現男子點餐的地點位於新光三越的丸龜製麵，認為價格沒有問題。（翻攝自爆廢1公社臉書）

對此，許多網友紛紛回應，「20年來經濟最好你敢嘴」、「現在還有2片，4年後大概吃空氣還要付錢！」、「政府說4月份通膨下降，他敢說我不敢聽」、「早就不能住人了」、「快逃啊！」、「今後要吃土過日了！」、「這份量是在可憐誰？」、「這樣50真的扯」。

不過有不少內行人說明，丸龜製麵全台都是統一價格，且丸龜在百貨美食街算是平價美味，「慢走不送，順便告訴你就算是高雄丸龜，也是這個量、這個價唷～」、「跟縣市無關啦，丸龜本來就這樣，哪裡的丸龜都一樣，吃肉片不如點它的炸物啊老兄」、「百貨公司美食街，這價格正常吧？」、「不是逛百貨的咖，就去逛路邊攤吧」、「在高消費的地方說東西貴，滿幽默的邏輯」。