高雄洲際酒店攜手國際奢華精品領導品牌DIOR，推出護膚主題住房專案，每天限量2房，總價值超過8萬元，充滿DIOR風格布置套房及DIOR備品，還送護膚沙龍療程。此外，夢幻系DIOR聯名下午茶，令人少女心噴發。DIOR系列活動5月10日起至6月30日期間限定。

高雄洲際酒店攜手國際奢華精品領導品牌DIOR，推出護膚主題住房專案，每天限量2房，總價值超過8萬元，充滿DIOR風格布置套房及DIOR備品，還送護膚沙龍療程。（柯宗緯攝）

高雄洲際酒店攜手國際奢華精品領導品牌DIOR，推出護膚主題住房專案，每天限量2房，總價值超過8萬元，充滿DIOR風格布置套房及DIOR備品，還送護膚沙龍療程。（柯宗緯攝）

業者指出，「Luxury Meets PRESTIGE馥韻璀璨」護膚主題住房專案，限量2房，每房總價值超過8萬元，精心佈置的套房，瀰漫著DIOR的迷人香氣，備品更選用DIOR頂級系列，讓住客從裡到外感受奢華寵愛。此外，專案更包含洲際行政俱樂部禮遇、精緻早餐、DIOR美妍護膚沙龍療程及禮賓車接送，享受尊榮無上的頂級體驗。

夢幻系DIOR聯名下午茶，令人少女心噴發。（柯宗緯攝）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

夢幻系DIOR聯名下午茶，令人少女心噴發。（柯宗緯攝）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

「DIOR聯名下午茶」則將於5月10日至6月30日限時供應，每日30組限量供應。由洲際行家西點主廚團隊以DIOR PRESTIGE精萃再生系列為靈感，精心打造的鹹甜點，此次巧妙融合玫瑰、杏色、粉色、金色等DIOR元素，帶來一場視覺與味覺的雙重饗宴。精緻的糕點，在口中綻放馥郁芬芳，彷彿置身於DIOR的夢幻花園之中。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！