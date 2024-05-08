來自苗栗縣文華國小網球小將曾彥嘉，曾在四維膠帶盃學童網球錦標賽榮獲8連霸的佳績，更多次選入中華代表隊國手，這次代表台灣參加「2024亞洲U14國際青少年網球錦標賽馬來西亞檳城站」，奪下單打冠軍及雙打亞軍的好成績。

曾彥嘉為求更好的成績，在出國比賽前，每天早上6點半就開始跟著父親一起練習體能，放學後再利用兩個小時的時間練習，這次在國際賽事中拿下好成績，讓全校師生與有榮焉。

曾彥嘉表示，之前比賽常常體力不足，所以都會請爸爸帶他去練體能，這次出國比賽就有感覺自己的體力比較好，未來也期許自己能成為一名職業球員，更期待能跟他的偶像「納達爾」一樣，成為一位厲害的職業球員並且在網球比賽4大滿貫進入四強。

有如此優異的成績，也因為曾彥嘉身邊有位用心教導教練，以及長期陪伴他征戰的教練呂志遠，呂志遠表示，彥嘉的抗壓性及在球場上的關注度，都與其他的小朋友有所不同，他想這也是彥嘉今年有如此好成績的因素之一。

縣長鍾東錦表示，縣府致力落實體育紮根計畫，積極培訓各項體育團隊，除了「苗栗縣公私立高級中等以下學校優秀運動選手留縣培訓扎根計畫」，持續補助優秀選手及團隊培訓經費，縣府也積極募款在地企業來贊助經費或認養，以求苗栗縣運動持續發展。

他也期許曾彥嘉同學能繼續秉持「堅持到底」的運動家精神，努力不懈地練習，在未來比賽中追求更好的表現，早日達成屬於自己的夢想。