力旺第一季營收8.02億元，季減少10.7%，年增加20.2%；營業淨利為4.26億元，季減少22.0%、年成長14.6%；單季淨利為4.35億元，季增加6.6%，年增加37.5%；單季EPS為5.77元。

力旺第一季的授權金占比營收28.4%，季減少16.6%、年成長59.6%；權利金佔比營收71.6%，季減少8.1%、年增加9.5%。另外，第一季完成的設計定案有154個。

展望後市，總經理何明洲表示，在授權金部分，力旺的技術和IP portfolios愈來愈多，代工和chip design客戶對於各項技術和 IPs的強勁授權需求，會帶動授權金持續成長的動能。權利金方面，力旺在過去3年累積各項技術及IPs有超過1500個新產品設計定案，逐步進入量產階段，會帶動權利金開始多年的成長循環。從第一季晶圓廠的量產，已經看到力旺22/28nm及以下，如6nm DTV、7nm ADAS、12nm SSD 及 ISP、22/28nm networking、switch、smart image processor相關已經進入量產階段，貢獻新的權利金。在先進製程上，力旺NeoFuse已成功通過5奈米車用製程驗證，並有客戶導入設計；另外，PUFrt與 CPU業者在3奈米的合作，也持續順利進行。

董事長徐清祥補充說，由於許多設備透過互聯網連接，新興的邊緣相關商務模式以及針對雲端和邊緣設備之間更高等別機密性的需求不斷增長，尤其在是在資料中心應用上。資料中心應用的機密運算提高了對安全的需求，並要求每個SoC等級的晶片都須證明其可信度。因此，作為Open Compute Project(OCP)社群中的行業領導者一同定義並推出了Caliptra，這是一種可重複使用的安全IP模組(硬體信任根)，主要在整合到在未來的SoC中，例如DPU、CPU、GPU和NIC等。Caliptra的開發由Nvidia、AMD、Google、Microsoft和其他主要參與者帶領。在人工智慧資料中心的推動下，相關的信任根IP很快就會被應用於資料中心，Caliptra1.0已在三月推出。