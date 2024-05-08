陽明交大計畫在六家校區與群聯電子合作興建產業共創研發大樓，被師生質疑蓋商辦，在網路發起連署表達反對，群聯7日發出聲明中止該捐建案後續作業，發起守護六張犁聚落的陽明交大師生8日得知危機雖暫時解除，未來將在六張犁建立保存活化的協作與共管機制。

「守護六張犁聚落」8日發出聲明指出，得知群聯電子已發布聲明，自7日起中止捐建位於六家校區大樓後續作業，讓陽明交大客家學院所在的六張犁聚落危機，因此暫時解除。

師生在聲明中感謝所有連署與支持的各界朋友，大家的支持對這塊土地來說，意義深遠，眾人共同以行動來深化人文主義，也為國有財產的正當使用提出警訊，更呼籲大學應具有精神文明，並以更高的道德標準自許。

對於爭議雖暫時平息，但守護六張犁行動的師生認為責任未了。聲明中指出，六張犁聚落未來將建立保存活化之協作與共管機制，在良善法規與制度的支持下，爭取文化資源的挹注，獲致共善共好的長治久安。希望社會各界能繼續陪伴我們，共同完成這項任務。