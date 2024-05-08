建功國小演出。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣112學年度藝術下鄉巡迴展演系列活動壓軸，8日苗栗市文山國小登場，以「音揚苗栗．舞躍山城」為主題，邀集苗栗市國中小11所縣立學校演出，苗栗縣副縣長鄧桂菊為孩子們熱烈掌聲，肯定他們的表現，強調縣府持續扎根藝術教育，讓孩子有發光發熱的舞台也培養他們學習的精神。

苗栗縣政府自108學年度起，辦理苗栗18鄉鎮市藝術下鄉活動，以「提供學生展演的機會與表現的舞台，積極成就每一位苗栗學子」為施政重點之一，鼓勵縣內學子發揮藝文專長與天賦。

迄今藝術下鄉活動已辦理14場次，合計共有縣內132所學校，112學年度共辦理頭份市、竹南鎮、苗栗市等三場次巡迴展演活動，其中，頭份市及竹南鎮2場藝術下鄉巡迴展，已分別於今年4月2日及4月8日圓滿完成。

苗栗區藝術下鄉巡迴展演活動則於8日在文山國小舉行，苗栗縣副縣長鄧桂菊以及各校校長、地方代表、里長等人，一起欣賞孩子們的精彩演出，活動由文山國小以「八音旗開舞動客家」開場，接下來福星國小管樂團帶來新世界組曲、建功國小舞蹈演出「希望」等，台上孩子們全心投入在表演中，台下觀眾更是熱情掌聲，為他們精湛的演出掌聲鼓勵。

苗栗縣副縣長鄧桂菊表示，藝術可療癒心理，藝術表演也不是只有在都會區，縣府重視多元教育的推展，108年起規畫藝術下鄉系列活動，給予學生機會和支持，感謝今日11所學校績優社團所帶來的精彩表演，不只有八音演出還有舞蹈、樂器演奏等，展現出豐富多元的文化特色，未來也會持續在各鄉鎮市扎根，培養孩子終身學習的態度並且養成藝術氣質，相信未來在各行各業一定會有傑出表現。