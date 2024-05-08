劉家人無論遇上什麼樣的難關，最後決心都要一起度過（瀚草文創提供）.

曾莞婷（左）和陳昭妃飾演母女。（瀚草文創提供）.

由郭子乾、曾莞婷、余晉、胡智強、陳昭妃主演，三立家庭共感影集《省省吧！我家富貴發》日前播出最後一集，劇組也釋出珍貴的殺青影片，郭子乾提到和余晉剛見面時，余晉自我介紹小時候演過8點檔，原來童星出身的余晉曾演過《流星花園》，曾莞婷在旁故意打趣說：「那時候我還在唸書，都沒聽過這些劇耶。」惹得一旁胡智強和陳昭妃哈哈大笑。

陳昭妃表示這次能演出一家人，感到特別開心療癒，曾莞婷笑回：「不然妳之前都跟鬼（演戲）嗎？」郭子乾恍然大悟說：「真的耶！妳們之前都拍鬼片。」被稱為「鬼片母女檔」曾莞婷和陳昭妃大笑後，不約而同給對方一個大擁抱，好感情不言而喻。

全劇終讓許多依依不捨的劇迷崩潰直呼：「竟然只有5集！」曾莞婷上周看到殺青影片時，也忍不住在留言處放上哭臉喊：「好快。」表示身旁朋友都感受到劉家人的融洽自然，「感覺就像是他們隔壁鄰居一樣，他們也覺得我為了這部戲整個豁出去了。他們覺得我在戲中每個反應都很可愛，都一直問有沒有續集。」

郭子乾也說，身旁的人都表示只有五集太短，每個人遇到他都在問：「『富貴發』一家人後續的發展呢？」因此他也期待能繼續拍攝下去，飾演二兒子的金馬演員胡智強表示自己堅持到5集播完才一口氣追完，「感謝家人們的真誠互動，回憶起每一集的拍攝心境都是喜樂又好玩，雖然迎來全劇終，但劉家人的精神與愛一直存在在我心中。」陳昭妃也回想起拍攝時歡樂的過程，「親友們看了也覺得超好笑。」

《省省吧！我家富貴發》為國家住宅及都市更新中心林口社會住宅公共藝術計劃作品，瀚草文創事業股份有限公司、世界柔軟數位影像文化有限公司製作，全劇已在 CATCHPLAY＋、Hami Video、H2PES、iQIYI、KKTV和LINE TV上架，MyVideo每週上架一集。