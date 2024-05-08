《國家氣候變遷科學報告2024：現象、衝擊與調適》為氣候變遷因應法通過後，由環境部和國家科學及技術委員會首度聯合公開發布之科學報告。

科學報告指出，若全球暖化無法有效控制溫室氣體排放，台灣夏天可能長達7個月，高溫超過36°C的天數將增加75天。

科學報告指出，除增加人體健康威脅與都市熱島效應外，水稻、玉米重要糧食作物與畜牧產量皆因高溫影響而減少，海水的升溫也會影響漁獲與養殖漁業。在生態影響上，天然森林面積適合生長的海拔高度將提高173公尺，面積將大幅減少。

科學報告也顯示，全台用水相對敏感的春季，其連續不降雨日數會越多，豐枯水期的差距增加，乾旱事件的強度及頻率會提高；極端暴雨將成為新常態，現在50年才發生的極端降雨事件，未來可能每10年就發生一次。

報告表示，受暖化影響，未來侵台颱風數量將變少，但颱風的風速與降雨會有增加趨勢，對國內水資源管理與災害風險都會造成影響；海平面上升幅度相較於臺灣既有堤防之防護，影響相對不直接，但加上颱風暴潮影響，仍會造成部分沿岸低窪地區排水困難與淹沒面積增加。