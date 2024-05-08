鈺創科技每股虧損新台幣0.65元 17:342024/05/08 工商 李娟萍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 鈺創科技（5351）公布董事會於5月8日通過2024年第一季合併財務報告，第一季合併營業收入為新台幣8億4,700萬元，稅後虧損為新台幣1.9億元，每股虧損為新台幣0.65元，較前一季縮小。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宏達電第一季每股虧損1.08元 《櫃買市場》牧東內控缺失 遭罰3萬元 台幣貶值助攻 鉅明第一季每股賺1.45元 #鈺創 #新台幣 #每股虧損 #第一季 #董事會 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際金融》歐股衝1周新高 軍工股Indra大漲8.8% 09:182024/05/07 財經 培育半導體人才 盧超群喊話政府「65歲不要退休」 18:232024/05/07 財經 朋億＊ 首季獲利刷新歷年同期新高 19:592024/05/07 財經 數字看中國│今年Q1公共預算收入 達人民幣6.08兆元 04:472024/05/07 財經 史上最賺Q1！健鼎擬配息7.5元 創新高 17:442024/05/07 財經 《國際金融》財報樂觀情緒 推升歐股早盤升0.28% 17:192024/05/08 財經 《通網股》宏達電Q1每股虧1.08元 VR續博國際聲量 17:192024/05/07 財經 新台幣終止連六紅 小貶2.3分、收32.37元 18:382024/05/07 財經 義大利｜裕信銀行第一季財報 高預期 03:292024/05/08 財經 裕民Q1獲利翻倍、每股賺1.17元 中印強勁需求今年散裝利多 19:592024/05/07 財經 廣東｜第一季規模以上服務業營收增長9.5％ 03:302024/05/08 財經 《興櫃股》有成精密9日上市 首季財報今提報董事會 10:382024/05/07 財經 兩因素助攻 復盛Q1每股賺7元年增29％ 18:552024/05/07 財經 中磊電子首季營收、稅後淨利及EPS 均創歷年同期新高 18:252024/05/07 財經 《通網股》中磊Q1每股賺2.35元 財報3數據創同期高 07:482024/05/08 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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