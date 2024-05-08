鈺創 前四月營收成長42％ 17:342024/05/08 工商 李娟萍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 鈺創科技 (5351) 4月份合併營業收入為新台幣3億650萬元，較去年同期營收2億4,800萬元增加23.5％。累計2024年前四月合併營業收入為新臺幣11億5,300萬元，較去年同期合併營收8億1,000萬元，增加42.4％。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 穎崴科技4月營收4.69億元 年增90.95％ AI拉貨強勁 國巨4月營收年增18％飆新高 大立光4月營收年增20％ 林恩平曝拉貨動能到「看到這時」 #鈺創 #合併營業收入 #較去年同期 #四月 #營收成長 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 網通、工業商業市場庫存調整 佳世達4月營收月減4％ 21:442024/05/06 財經 中華車首季EPS 2.29元 營業利益增逾3成 22:122024/05/07 財經 卜蜂擬配發5.5元現金股利 首季每股賺1.25元 20:432024/05/06 財經 培育半導體人才 盧超群喊話政府「65歲不要退休」 18:232024/05/07 財經 亞德客-KY4月營收31.12億元 刷新單月新高 21:442024/05/06 財經 《半導體》正瀚首季獲利創新高 股價強漲 10:482024/05/08 財經 外資4月轉為淨匯出12.96億美元 金管會曝二原因 20:162024/05/06 財經 達方Q1每股純益0.52元 看好營運逐季轉佳 16:522024/05/03 財經 台灣銘板前四月營收增15％ 今年出貨動能俏 22:112024/05/07 財經 《金融股》玉山金前4月獲利突破80億大關 子公司績優生 14:382024/05/07 財經 迎接頭份四月八點亮巨型燈門 音樂會眾星雲集展「城藝」 13:072024/05/03 生活 營運仍處低檔…佳世達首季EPS 0.13元 8日法說釋Q2展望 21:262024/05/07 財經 陸「五一」超過800萬人次出入境 較去年成長35.1％ 11:062024/05/06 兩岸 《電週邊》佳世達首季EPS為0.13元 今法說會 08:282024/05/08 財經 《通網股》中華電Q1多項數據超標 董座：新三雄版圖持續擴大領先 15:182024/05/02 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。