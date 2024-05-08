一名年約35歲社會勞動人無預警遭下滑的垃圾車撞上，一度卡在車頭下。（嘉縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義大學民雄校區前8日下午2點多發生垃圾車撞擊民眾意外，經警方調查，當時一群社會勞動人正在清掃道路，垃圾車駕駛疑未將手煞車拉緊，加上垃圾車停在一處下坡路段，垃圾車無預警滑行，撞上前方正在掃垃圾的社會勞動人，其中1人卡在車下一度受困，救出後緊急送醫，目前詳細事故原因還在調查中。

嘉義縣消防局指出，今下午2點56分獲報於嘉義大學民雄校區前發生車禍，立即派遣分隊前往，抵達後回報現場為垃圾車事故，一名年約35歲男性傷者受困垃圾車下，協助救出後，傷者意識清楚、大腿骨折，立即給予相關救護處置後，由民雄91送往嘉基醫院救治。

民雄警方指出，包括垃圾車駕駛和傷者都是服社會勞動役的民眾，當時一群社會勞動人在路邊清掃垃圾，垃圾車停放在前方，因大家專心掃垃圾，未發現垃圾車已滑動，其中一名社會勞動人在毫無防備下慘遭撞擊受傷，除骨折外，疑似有氣胸，目前在醫院治療中，至於駕駛無酒精反應，聲稱可能是未拉緊手煞車肇事，車禍原因還要調查。