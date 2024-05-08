TrendForce進一步說明，以AMOLED iPad Pro的出貨量來看，確實較過往iPad Pro系列的規模有所收斂。不過，iPad Pro系列導入AMOLED面板意味著AMOLED技術往中尺寸面板發展邁向新的里程碑，2024年整體AMOLED平板出貨量約為900萬台，約占整體平板市場的7%。

早期提到AMOLED屏幕產品，雖然對比度高和鮮豔的色彩著實吸睛，但由於效能與壽命總是為人所詬病，加上IT產品尺寸變大，影響功耗的狀況更為明顯。為了能符合應用上的規格要求以及拓展市場，改善AMOLED效能與壽命可分為幾個方向。其一，「材料穩定性的提升」，在藍色發光材料的發展上，由於其效率和穩定性相對較低，大幅限制AMOLED技術的進一步發展和應用，隨著新式材料的開發，以及未來藍色磷光即將推向商用，將有機會大幅提升整體效能。

其二，「新技術導入」，TFT導入低溫多晶矽氧化物(LTPO)，有效的控制漏電，實現動態刷新率需求，功耗可節省15~20 %；使用Tandem技術來串聯發光層，對比單層，雙疊層器件達到相同亮度的電流密度為單層1/2，其壽命至少可以提升兩倍。其三，「高世代廠的加入」，為了有效的降低成本，擴大AMOLED對市場的滲透率，近期面板廠紛紛提出更高世代產線的規劃來得到更有效的經濟切割，隨著2026年後產能陸續開出，良率有效提升後，將進一步拓展IT應用市場。

TrendForce表示，在材料效率尚未出現顯著的突破前，Tandem技術為效能與壽命提供了一個立即的解決方案。除了RGB AMOLED的Tandem，WOLED通過垂直堆疊藍色、黃色和綠色AMOLED光源，讓三種光組合產生白色光，而QD OLED則是堆疊藍色AMOLED作為光源，並且在其上面放置能夠產生紅色、綠色光的量子點材料，兩者均能夠有效地提高光電轉換效率和發光亮度。

疊加後擁有的高亮度和高效率特性使其更能適用於更廣泛的應用領域。除了手機和電視顯示外，Tandem技術還可以應用於頭戴式顯示裝置、汽車智能顯示螢幕等領域，為消費者提供更加優質和多樣化的顯示體驗。由於Tandem AMOLED的製造過程相對複雜，需要精確控制多個不同材料的層厚和堆疊順序來維持光學及發光均勻性，尤其推升到G8.7代廠時，良率提升和成本優化將是後續所要面對的重要課題。

在布局大世代AMOLED面板線中，目前以三星與京東方的進度較快，規劃以薄化玻璃基板加上薄膜封裝的Hybrid AMOLED來減輕重量，蒸鍍則是採用Tokki跟Sunic的機台，希望能在2026~2027年具有一定的量產規模，以符合品牌在平板及筆記型電腦產品對於AMOLED顯示螢幕的規劃，相關供應鏈如DNP、Poongwon Precision也已開始規劃大世代FMM量產。

此外，維信諾對於ViP光刻像素技術的量產規劃及CSOT目前在G5.5 IJP-OLED產線良率的改善進度以及量產計畫，這些潛在的非FMM陣營的動向也值得關注。綜上所述，TrendForce認為未來幾年將是AMOLED IT產品滲透率提升的關鍵時期，技術能力的提升和優化，將推動AMOLED顯示器向更先進、更高附加值的產品方向升級。